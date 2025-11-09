تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، بينما استقر في بنك مصر، مقارنة ببداية تعاملات اليوم ، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.