إعلان

مصر تسدد 30.1 مليار دولار خدمة دين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي

كتب : منال المصري

02:36 م 06/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سدد البنك المركزي المصري نحو 30.1 مليار دولار خدمة أعباء دين مستحقة على مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو 2024 إلى مارس 2025) تضمن أقساط وفوائد.

وبحسب بيانات البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر له اليوم، فإن خدمة الدين المستحقة على مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ارتفعت بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراوحت خدمة الدين بين 23.5 مليار دولار أقساط تم سدادها مقابل 16.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

فيما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة في خدمة الدين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار العام الماضي.

وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.5% في نهاية مارس 2025.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 4.54 مليار دولار إلى نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري العام المالي الماضي بيانات البنك المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)