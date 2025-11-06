سدد البنك المركزي المصري نحو 30.1 مليار دولار خدمة أعباء دين مستحقة على مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (يوليو 2024 إلى مارس 2025) تضمن أقساط وفوائد.

وبحسب بيانات البنك المركزي في التقرير الشهري الصادر له اليوم، فإن خدمة الدين المستحقة على مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ارتفعت بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراوحت خدمة الدين بين 23.5 مليار دولار أقساط تم سدادها مقابل 16.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

فيما بلغت قيمة الفوائد المدفوعة في خدمة الدين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 7.1 مليار دولار العام الماضي.

وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 44.5% في نهاية مارس 2025.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 4.54 مليار دولار إلى نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وفق بيانات البنك المركزي.