إعلان

المركزي: تنويع مصادر التمويل قلل من احتمالية مخاطر اضطرابات أداء المالية العامة

كتب : منال المصري

02:39 م 04/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر للبنك المركزي اليوم انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة.

وأوضح أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.


ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الاستقرار المالي مخاطر اضطرابات المالية العامة البنك المركزي المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟