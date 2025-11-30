إعلان

المركزي يعلن طرح ثالث صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه غدا

كتب : منال المصري

11:08 ص 30/11/2025

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي اليوم، بالنيابة عن وزارة المالية، طرح ثالث صكوك سيادية ذات أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه غدا الاثنين.

يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، وفق موقع وزارة المالية بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 ملياراج جنيه ليصل الإجمالي 20 مليار جنيه.

كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.

البنك المركزي صكوك سيادية وزارة المالية

