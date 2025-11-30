إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

09:48 ص 30/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية