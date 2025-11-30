انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، بينما ارتفع في بنك البركة، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.