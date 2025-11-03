إعلان

المركزي يبيع أذون خزانة بـ 628 مليون يورو بسعر عائد 2.25%

كتب : منال المصري

07:15 م 03/11/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باع المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين أذون خزانة بقيمة 627.8 مليون يورو بسعر عائد 2.25%.

كان المركزي أعلن أمس أنه يعتزم بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025 اليوم بقيمة 600 مليون يورو.

تجاوزت طلبات المستثمرين المقدمة للشراء في عطاء أذون الخزانة اليوم نحو 700 مليون يورو بسعر فائدة وصل أقصاه 3.4%.

منذ 2012 يعمل البنك المركزي المصري على طرح عطائين أذون خزانة باليورو من كل عام و7 عطاءات مقومة بالدولار مع استحقاق كل أذون فيها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري أذون خزانة أذون خزانة باليورو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير