المركزي يبيع أذون خزانة بـ 628 مليون يورو بسعر عائد 2.25%

باع المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين أذون خزانة بقيمة 627.8 مليون يورو بسعر عائد 2.25%.

كان المركزي أعلن أمس أنه يعتزم بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025 اليوم بقيمة 600 مليون يورو.

تجاوزت طلبات المستثمرين المقدمة للشراء في عطاء أذون الخزانة اليوم نحو 700 مليون يورو بسعر فائدة وصل أقصاه 3.4%.

منذ 2012 يعمل البنك المركزي المصري على طرح عطائين أذون خزانة باليورو من كل عام و7 عطاءات مقومة بالدولار مع استحقاق كل أذون فيها.