سعر بتكوين يعود للانتعاش مجددا بعد تراجعات متواصلة

عاد سعر بتكوين الأوسع انتشارا عالميا على مستوى العملات المشفرة للانتعاش مجددا ليرتفع بنحو 5% خلال آخر 24 ساعة متخطيا 91 ألف دولار بعد أن هبط دون 83 ألف دولار، وفق بيانات منصة تداول أسعار العملات المشفرة "كوين ماركت كاب".

كانت بتكوين تلقت ضربة قوية خلال آخر أسبوعين بسبب بيع بعض الصناديق استثماراتها فيها لتقليل استثماراتهم في الملاذات الخطرة.

قبل التراجعات الأخيرة وصلت بتكوين إلى مستويات قياسية متخطية حاجز 127 ألف دولار لأول مرة في تاريخها خلال الشهر الماضي.