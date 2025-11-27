ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع توقعات بتيسير نقدي

شهدت أسعار الذهب في محليًا وعالميًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات أمس الأربعاء، مستفيدًا من تزايد الرهانات على اقتراب الفيدرالي الأمريكي من بدء دورة خفض الفائدة في اجتماعه المتوقع الشهر المقبل، وفق تقرير عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 15 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5570 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 22 دولارًا لتصل إلى 4155 دولارًا.

وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6366 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 4774 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 44,560 جنيهًا دون تغيير.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات الثلاثاء الماضي شهدت أيضًا ارتفاعًا بنحو 15 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 5535 جنيهًا، وأغلق عند 5555 جنيهًا. وفي الأسواق العالمية، سادت حالة من الاستقرار النسبي؛ إذ افتتحت الأوقية تعاملاتها عند 4133 دولارًا وأغلقت عند المستوى ذاته دون تغيير يُذكر.

ضغوط فيدرالية وتوقعات بتغيير القيادة

جاء صعود أسعار الذهب اليوم مدفوعًا بتعزز آمال الأسواق بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسات نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تقارير تشير إلى تقدم كيفن هاسيت أحد كبار مستشاري البيت الأبيض إلى صدارة قائمة المرشحين لرئاسة الفيدرالي. وقد اعتبر المستثمرون هذا التطور إشارة إضافية لاحتمال اتخاذ قرارات تميل نحو خفض أسعار الفائدة.

وبالتوازي، دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية هذا التوجه؛ إذ كشفت بيانات وزارة العمل عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 225 ألف طلب. كما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى مستوى 223.7 ألف طلب، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل.

وفيما يتعلق بالسلع المعمرة، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الطلبات بنسبة 0.5% خلال سبتمبر، متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء القوي لقطاع معدات النقل للشهر الثاني على التوالي.

كما أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس الثلاثاء ضعفًا في إنفاق المستهلكين واعتدالًا في أسعار المنتجين، وهو ما دفع الأسواق إلى تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

تحسن شهية المخاطرة… رغم استمرار التوترات

ورغم الضغوط التيسيرية التي تدعم ارتفاع الذهب، إلا أن المعدن النفيس واجه اليوم رياحًا معاكسة تمثلت في تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك عقب تقارير تفيد بوجود تقدم أولي في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقد أدى هذا التطور إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى قريب من 99.84، بعد أن لامس أدنى مستوى أسبوعي عند 99.60، مما دعم بدوره المعدن الأصفر ولكنه حدّ من مكاسب إضافية.

توقعات بوصول الأوقية 4450 دولارًا

رفعت المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها بشأن أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة، حيث قام دويتشه بنك بتعديل توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مشيرًا إلى استمرار قوة مشتريات البنوك المركزية وتزايد تدفقات المستثمرين على المعدن النفيس. ويرى البنك إمكانية ارتفاع الأسعار إلى حدود 4950 دولارًا، بنمو يُقدر بنحو 14% مقارنة بالعقود الآجلة الحالية لشهر ديسمبر 2026.

وفي الوقت ذاته، كشف مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الذهب المتداولة عالميًا تدفقات صافية بلغت 55.1 طنًا في أكتوبر 2025، مدفوعة بمشتريات قوية في كل من أمريكا الشمالية وآسيا، رغم خروج كبير للأموال من أوروبا خلال الشهر ذاته.

مشتريات البنوك المركزية تواصل دعم الاتجاه الصاعد

وفي تقرير منفصل، أفاد بنك جولدمان ساكس بأن الصين رفعت احتياطياتها من الذهب بنحو 15 طنًا خلال سبتمبر، فيما بلغت مشتريات البنوك المركزية العالمية إجمالًا حوالي 64 طنًا، وهو رقم يزيد بثلاثة أضعاف عن مشتريات الشهر السابق "أغسطس". وأكد التقرير أن مشتريات البنوك المركزية كانت العامل الأكثر تأثيرًا في صعود الذهب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ساهمت في دفع الأسعار نحو مستويات تاريخية تجاوزت 4380 دولارًا للأوقية خلال أكتوبر.

ويتوقع جولدمان ساكس استمرار وتيرة المشتريات القوية حتى نهاية عام 2026، بمتوسط مشتريات شهرية يقترب من 80 طنًا، مع ترجيحات بوصول الأسعار إلى مستوى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، مدعومة بالطلب الرسمي وسياسات التيسير النقدي المتوقعة.