ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.07 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.34 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 55.06 جنيه للشراء، بزيادة 14 قرشًا، و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.06 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.04 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و55.3 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.1 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.3 جنيه للبيع، بتراجع قرش.