الدولار ينخفض بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم لأول مرة منذ أسبوع

كتب : آية محمد

11:15 ص 26/11/2025

سعر الدولار

عكس سعر الدولار اتجاهه الصعودي لينخفض مقابل الجنيه بشكل مفاجئ في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 14 و17 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 26-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

