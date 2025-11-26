الدولار ينخفض بشكل مفاجئ مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم لأول مرة منذ أسبوع
كتب : آية محمد
سعر الدولار
عكس سعر الدولار اتجاهه الصعودي لينخفض مقابل الجنيه بشكل مفاجئ في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 14 و17 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 26-11-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.