ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.