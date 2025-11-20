انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بنحو 22 قرشا في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك مصر: 54.52 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و54.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

بنك القاهرة: 54.51 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و54.77 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 54.59 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و54.85 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.59 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و54.86 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.