انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 18/11/2025

سعر اليورو

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-11-2025، مقارنة أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و54.67 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك مصر: 54.53 جنيه للشراء، و54.78 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 54.54 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و54.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 54.47 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و54.67 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.44 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و54.66 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

