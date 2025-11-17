30.2 مليار دولار.. تدفقات قياسية في تحويلات المصريين بالخارج في 9 أشهر

تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وبحسب بيان البنك المركزي المصري اليوم، فعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).