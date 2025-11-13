إعلان

قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر

كتب : منال المصري

03:03 م 13/11/2025

بنكا الأهلي ومصر

يواصل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري بيع شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت أو المتدرجة بسعر عائد يعد هو الأعلى مقارنة بالأسعار السائدة في البنوك المنافسة.

ومن المقرر أن يعقد المركزي المصري 7 اجتماع للجنة السياسة النقدية وقبل الأخير من 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتميل آراء مصرفيون تحدثوا مع "مصراوي" في وقت سابق إلى خفض المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل بين 1% و2% مقللين من مخاطر ارتفاع التضخم في أكتوبر.

كان المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام الحالي على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر قبل قرار المركزي.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت

- سعر العائد: يبلغ 17% سنويا.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

الشهادة البلاتينية للعائد المتدرج:

- دورية صرف العائد الشهري: تتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة.

- دورية صرف العائد السنوي: تتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.

- كسر الشهادة: يمكن للعميل استرداد أصل الشهادة بشرط مرور 6 أشهر على شرائها.

العائد على الشهادات بنك مصر البنك الأهلي المصري

