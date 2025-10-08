QNB أول بنك خاص بمصر يحصل على رخصة بنك رقمي من المركزي

كشف مصدر مسؤول في بنك قطر الوطني QNB مصر، عن حصول البنك على رخصة البنك المركزي المصري لإنشاء بنك رقمي تحت اسم "إيزي بنك" ليكون أول بنك خاص في مصر يحصل على هذه الرخصة.

وأوضح المصدر أن رأس مال البنك الرقمي يتماشى مع تعليمات البنك المركزي بقيمة 4.5 مليار جنيه ويتم حاليا تمهيد البنية التحتية لإنشاء البنك.

كان بنك مصر الحكومي يعد أول بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري يحصل على موافقة البنك المركزي قبل عامين لإنشاء بنك رقمي تحت اسم "ون بنك".

ومن المتوقع أن يبدأ إطلاق عمليات "ون بنك" في السوق المصرية خلال 2026 بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية.