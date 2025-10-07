رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2025/2026) إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.2% في توقعاته السابقة، وذلك وفقًا لتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي المقبل (2026/2027) لتصل إلى 4.8%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لأداء الاقتصاد المصري في المدى المتوسط.

وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموًا بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، ارتفاعًا من 2.4% في العام الذي سبقه، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأرجع التقرير هذا التحسن في الأداء الاقتصادي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة قوة الصادرات، وتعافي الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى دخول عدد من المشاريع الكبرى المدعومة من دولة الإمارات مرحلة التنفيذ الفعلي بعد الانتهاء من مراحل التخطيط.

ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو في مصر نحو 4.6% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2026/2027.