كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و12 قرشًا، بينما استقر في بنكين، فيما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.