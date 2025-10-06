سعر الدولار يعمق خسائره مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و12 قرشًا، بينما استقر في بنكين، فيما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.