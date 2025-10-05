تراجع جديد في سعر الدولار بـ10 بنوك بنهاية تعاملات الأحد
كتب : مصراوي
سعر الدولار
كتب- أحمد الخطيب:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و27 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.76 جنيه للشراء بتراجع 27 قرشًا، و47.86 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.