أعلن تطبيق "إنستاباي" للتحويلات اللحظية المرتبط بالشبكة القومية توقف خدمة التحويلات عبر الموبايل ودفع الفواتير بسبب تحديث البنوك لأنظمتها مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وأوضح في رسالة له على صفحته على "فيسبوك" أن البنوك ستقوم بتحديث الأنظمة من الساعة 11 مساء اليوم الخميس الساعة 2 صباح الجمعة مما قد يؤثر على جودة الخدمة.

عدد عملاء إنستاباي للتحويلات اللحظية تجاوز نحو 12 مليون عميل ويعتمدون على تنفيذ ملايين العمليات يوميا باستخدام التطبيق.