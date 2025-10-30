إعلان

تأثر خدمة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الموبايل بداية من الساعة 11 مساء اليوم

كتب : منال المصري

11:25 م 30/10/2025

إنستاباي

أعلن تطبيق "إنستاباي" للتحويلات اللحظية المرتبط بالشبكة القومية توقف خدمة التحويلات عبر الموبايل ودفع الفواتير بسبب تحديث البنوك لأنظمتها مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وأوضح في رسالة له على صفحته على "فيسبوك" أن البنوك ستقوم بتحديث الأنظمة من الساعة 11 مساء اليوم الخميس الساعة 2 صباح الجمعة مما قد يؤثر على جودة الخدمة.

عدد عملاء إنستاباي للتحويلات اللحظية تجاوز نحو 12 مليون عميل ويعتمدون على تنفيذ ملايين العمليات يوميا باستخدام التطبيق.

إنستاباي خدمة التحويلات عبر الموبايل التوقيت الصيفي

