"بتكوين" تقفز إلى 123 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين

سجلت عملة البتكوين، وهي الأكثر شهرة وانتشارًا بين العملات المشفرة، ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال تعاملات اليوم، متجاوزة حاجز 123 ألف دولار لأول مرة منذ شهرين.

ووفقًا لبيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تتبع أسواق العملات الرقمية، بلغ إجمالي الطلب على البتكوين نحو 83.21 مليار دولار، مقابل نحو 19.92 مليون وحدة بيتكوين متداولة حاليًا، ما ساهم في دفع سعرها للارتفاع نتيجة زيادة الإقبال من المستثمرين.

ويأتي هذا الصعود في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل، وهو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة بديلة عن الدولار، مثل الذهب، الأسهم الدفاعية، والعملات المشفرة.

كما تزايد الاهتمام بسوق العملات المشفرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أكد فيها عزمه على دعم اعتماد العملات المشفرة رسميًا، وجعل واشنطن "عاصمة البيتكوين" في العالم، مما عزز من ثقة المستثمرين بالقطاع.