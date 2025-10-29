الدولار يواصل مساره الهبوطي مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

واصل سعر الدولار مساره الهبوطي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.