الدولار يواصل مساره الهبوطي مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

12:58 م 29/10/2025

سعر الدولار

واصل سعر الدولار مساره الهبوطي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف التعاملات

