الحرس الثوري الإيراني يطلق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4"

كتب : عبدالله محمود

10:00 م 07/03/2026

عملية الوعد الصادق

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم السبت، إنه أصاب أهدافا في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف وحدة تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى ضربه لملاجئ الدعم العسكري للأمريكيين في ميناء سلمان في البحرين.

أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا بصواريخ خيبر شكن.

