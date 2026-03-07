مقتل مقيم آسيوي في الإمارات بسبب شظايا اعتراضية

أعلن المكتب الإعلامي في الإمارات، مساء السبت، أن حطاما ناتجا عن عملية اعتراض جوي سقط على سيارة في منطقة "البرشاء"، أسفر عن مقتل سائق آسيوي.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد القتلى في الإمارات منذ بدء الحرب إلى 4 أشخاص، فيما أكدت السلطات أن جميع الضحايا من الرعايا الأجانب.

تفاصيل إخلاء مبان في دبي

وفي وقت سابق من اليوم، أخلت السلطات عدة مبان بمنطقة المارينا، عقب تعرض واجهة أحد الأبراج الشاهقة لأضرار مادية ناتجة عن سقوط شظايا مقذوفات تم اعتراضها في الأجواء الإماراتية.

وشمل قرار الإخلاء كافة المنشآت المحيطة بموقع الحادث بشكل كامل لضمان السلامة العامة.

موقع الإخلاء في دبي

وتقع المنطقة التي شهدت إجراءات الإخلاء بالقرب من معالم سياحية ومؤسسات تعليمية بارزة، من بينها "الجامعة الأمريكية في دبي" و"دبي مارينا مول".

وتزامن دوي أصوات الاعتراضات الجوية مع تلقي سكان إماراتي دبي وأبوظبي تحذيرات عاجلة عبر هواتفهم المحمولة تنبه من صواريخ قادمة وتدعو لاتخاذ تدابير الحيطة، مما استوجب سرعة تنفيذ الإخلاءات لتأمين كافة المتواجدين في المحيط الجغرافي للحادث.

تحذيرات بن زايد لإيران

وقبل ذلك، وصف الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، إيران بأنها "العدو".

وخلال زيارته لمستشفى يعالج المدنيين المصابين في الغارات، وجه بن زايد رسالة حازمة لطهران قائلا: "الإمارات جميلة، ونموذج يُحتذى به، ولكن أقول لكم، لا تنخدعوا بذلك".

وشدد الرئيس الإماراتي على قوة بلاده في مواجهة التهديدات، مؤكدا أن "يد الإمارات قوية وعريضة، وجسدها قاسٍ، ولسنا فريسة سهلة".