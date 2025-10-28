إعلان

سعر الدولار اليوم بمصر يواصل الانخفاض في البنوك بنهاية التعاملات

كتب : منال المصري

03:42 م 28/10/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه بنحو 6 و13 قرشا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس في 9 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك الإسكندرية: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و41.47 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

توابيت ذهبية تغلف دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تثير تفاعلا - صور وفيديو
بعد موجة انخفاض حادة.. هل يواصل الذهب تراجعه في الأيام المقبلة؟
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026