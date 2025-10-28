سعر الدولار اليوم بمصر يواصل الانخفاض في البنوك بنهاية التعاملات
كتب : منال المصري
سعر الدولار
واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه بنحو 6 و13 قرشا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس في 9 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
بنك القاهرة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.
بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.
بنك الإسكندرية: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و41.47 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.