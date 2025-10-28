سعر الدولار اليوم بمصر يواصل الانخفاض في البنوك بنهاية التعاملات

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه بنحو 6 و13 قرشا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس في 9 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

البنك التجاري الدولي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

بنك البركة: 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

كريدي أجريكول: 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا.

بنك الإسكندرية: 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 47.31 جنيه للشراء، و41.47 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا.