الاستدراج بالنقاط.. احذر| طريقة جديدة للاحتيال على عملاء البنوك

توالت تحذيرات البنوك لعملائها بشكل متكرر من التعامل مع أي رسائل أو مكالمات هاتفية تطلب منهم بيانات حساباتهم المصرفية، أو الضغط على روابط إلكترونية مشبوهة، وذلك بعد تزايد حالات السطو على بعض الحسابات البنكية.

وأكدت البنوك، من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية، على ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة كانت، بعد انتشار محاولات الاحتيال التي استهدفت بعض العملاء.

وقد وقع عدد من العملاء ضحية للمحتالين بعد تنفيذهم عمليات نصب ناجحة فور إفصاح العميل عن بياناته المصرفية عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.

وحذّرت البنوك العملاء من الضغط على أي روابط إلكترونية تطلب منهم إدخال أو تحميل بياناتهم البنكية بحجة الفوز بجوائز أو الحصول على نقاط شراء إضافية.

كما أوضحت أن بعض الرسائل المزيفة تطلب من العملاء تحديث بياناتهم الشخصية أو المشاركة في مسابقات وهمية.

وأشار مسؤول الالتزام في أحد البنوك الكبرى إلى أن جزءًا من مسؤولية تأمين الحساب المصرفي يقع على عاتق العميل نفسه، من خلال عدم مشاركة أي معلومات بنكية مع الآخرين.

وأوضح أن هناك عمليات احتيال تمت بنجاح كامل بعد إفصاح العملاء عن بياناتهم، مما يجعل من الصعب استرداد الأموال المسروقة.

وأضاف أن كبار السن وأصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه المحاولات، رغم التحذيرات المتكررة التي توجهها البنوك لهم.

وأكدت البنوك مجددًا أن موظفيها لا يطلبون مطلقًا أي بيانات شخصية أو مصرفية من العملاء عبر الهاتف أو الرسائل النصية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالحسابات تتم فقط داخل فروع البنك أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وطالبت البنوك العملاء بضرورة الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك في حال تلقي أي رسائل أو مكالمات تطلب منهم تزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية.



وفي السطور التالية يقدم مصراوي حزمة من النصائح لحماية بياناتهم.

1 - توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية التي يزعم فيها المحتالون عرض إعادة أموال أو تعويض.

2 - لا تسمح لأي شخص لا تعرفه أو تثق فيه بالوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك، ولا سيما عن بُعد.

3 - لا تسجل الدخول مطلقًا إلى البنك عبر الإنترنت أثناء وصول شخص آخر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4 -لا تكشف مطلقًا عن:

- كلمة سر تصلح لمرة واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key الخاص بك لأي شخص.

- كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول

- رقم تعريف شخصي لبطاقة مكون من ستة أرقام، بما في ذلك البنك أو الشرطة

- كلمة سر أو رموز خدمة الإنترنت البنكية.

- تفاصيل شخصية ما لم تكن متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه.

5- توخَ الحذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية، لا سيما إذا طُلب منك تقديم معلومات شخصية.

6 - توخَ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة غير المرغوب فيها التي تطلب منك تحديث أو التحقق من تفاصيلك الشخصية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي الشخصية أو تفاصيل الأمان، مثل كلمات سر/قيم Secure Key أو أرقام التعريف الشخصية للبطاقات الائتمانية/بطاقات الخصم.

7 - توخَ الحذر عند اتباع إرشادات الرد أو إكمال نموذج أو مستند مرفق برسالة البريد الإلكتروني أو النقر للوصول إلى موقع ويب للتحقق من حسابك.

8 - لن تنقلك الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة الواردة من البنك مباشرةً إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة مطلقًا؛ بل ستنقلك دائمًا إلى صفحات المعلومات.

9 - لا تفتح المرفقات أو تنقر على الروابط إذا كانت لديك شكوك أنها غير أصلية.

10 - لا تشارك تفاصيل الأمان الخاصة بك، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمات السر مع أي شخص مطلقًا.

11 - ثبت برنامج مكافحة الفيروسات وقم بتحديثه دائمًا لحمايتك من الفيروسات، مثل البرامج الضارة وفيروسات حصان طروادة وبرامج التجسس وبرامج الإعلانات.

12 - حدث متصفحك دائمًا لأن برنامج المتصفح الحديث يضيف حماية ضد مواقع الويب المزيفة.

13 - حدث برنامجك دائمًا لأنه يصعب على الفيروسات إصابة البرنامج المحدَّث.

14 - إذا كانت لديك شكوك حول رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية من أي بنك ، فيرجى الاتصال على أرقامهم للتحقق قبل اتخاذ إجراء بشأنها.

15 - إذا كانت لديك شكوك حول صحة رسالة البريد الإلكتروني الرسالة القصيرة، أو كنت تعتقد أنك وقعت ضحية لرسالة تصيد احتيالي تصيد احتيالي باستخدام رسالة نصية قصيرة، فيرجى الاتصال بالبنك فورا.