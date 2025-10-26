أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال تقنيات وحلول الدفع الرقمية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز خدمات التجزئة المصرفية عبر إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال البطاقات والمدفوعات الإلكترونية.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، ومحمد حلمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك وليلى سرحان نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيزا والمدير العام للشركة بمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، وملاك البابا مدير شركة فيزا في مصر، وعدد من كبار القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم محفظة البطاقات لدى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بشكل غير مسبوق، من خلال دمج أحدث تقنيات الدفع الرقمية التي تقدمها فيزا وتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية الذكية، بما في ذلك إطلاق أنواع جديدة من بطاقات، وحلول دفع رقمية متقدمة، وبرامج ولاء مبتكرة مصممة لتلبية توقعات العملاء في مختلف القطاعات.

وفي إطار الاتفاقية، يستعد بنك بيت التمويل الكويتي لإطلاق باقة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تشمل بطاقات ائتمانية وبطاقات خصم مباشر وبطاقات مسبقة الدفع.

هذا بالإضافة إلى حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، وخدمات المحافظ الإلكترونية، وتقنيات الدفع اللاتلامسية، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتبسيط تعاملاتهم اليومية بشكل أيسر.