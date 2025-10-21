أعلنت مجلس The Law فوز الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB) بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025 فى احتفال رفيع المستوى أقامته The Law بقصر القبة بالقاهرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق منصتها القانونية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط.

بحسب بيان البنك اليوم، حصد فريق الإدارة القانونية بالبنك جائزتي:

• Best In-House Legal Team – Egypt

• Diversity & Inclusion Award

كما فاز محمود عباس الرئيس التنفيذي للقطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي مصر (سي اي بي - CIB) بجائزة:

• General Counsel of the Year – Egypt

وأكد محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك خلال كلمته أن هذه الجوائز تعكس التزام البنك بمعايير الحوكمة القانونية والتميز المؤسسي، ومثمناً دعم إدارة البنك للمنظومة القانونية كما عبر عن سعادته بالحصول علي تلك الجوائز والتي تاتي بالتزامن مع احتفال البنك بمرور خمسين عام علي تاسيسه

وشهد الحفل حضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية والقانونية، وممثلي مكاتب المحاماة الدولية، إلى جانب شخصيات قضائية وتشريعية، لتكريم أبرز النماذج المهنية المؤثرة فى القطاع القانوني بمصر والخليج