"ماني فيللوز" تستهدف التوسع فى المغرب بالشراكة مع بنك التجاري وفا

أعلنت شركة ماني فيللوز، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي للجمعيات التقليدية (RoSCA)، أن عدد مستخدمي تطبيقها تخطى أكثر من 8 ملايين مستخدم، حيث تجاوز عدد الجمعيات المنفذة عبر التطبيق 2 مليون جمعية منذ انطلاقها

وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية لاستعراض مسيرة الشركة وجهودها في رقمنة "الجمعية" أحد أكثر النماذج التمويلية انتشاراً في المجتمع المصري، وتحويله إلى منصة مالية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام لكافة الأفراد في مصر.

وتُعد ماني فيللوز أول منصة مصرية تقدم تجربة متكاملة تشمل الجمعيات الرقمية ونظام الادخار الذكي والكارت المسبق الدفع، بالشراكة مع بنك مصر كشريك مصرفي رئيسي.

وتحت إشراف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، وتمكن هذه الخدمات المستخدمين من الاشتراك بسهولة، وسداد الأقساط أو استلام المبالغ عبر طرق دفع متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية أو من خلال كارت ماني فيللوز المسبق الدفع دون أي رسوم خدمة.

وقد بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمات منصة ماني فيللوز نحو 350 ألف مستخدم. وأصدرت الشركة أكثر من 50 ألف بطاقة مسبقة الدفع، ووقعت ما يقارب 328 عقد تعاون من نوع B2B2C مع مؤسسات وشركات كبرى، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة توزيع لخدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما بلغ إجمالي المبالغ المتداولة عبر المنصة أكثر من 1.5 مليار دولار، مدعومة بتمويل استثماري تجاوز 60 مليون دولار من مستثمرين محليين ودوليين، مما يعكس انتشارها الواسع ونموها المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماني فيللوز، إن الشركة تستهدف التوسع فى المغرب بالشراكة مع بنك التجاري وفا خلال الربع الأول من 2026، نظراً لأن هناك احتياج لحلول التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الشركة مستمرة في توسيع نطاق خدماتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف وادي أننا نسعى لإعادة تصور الأنظمة المالية التقليدية وتحويلها إلى حلول رقمية آمنة ومنظمة، مع الالتزام بتقديم تجربة سلسة تمكن المستخدمين من الادخار والوصول إلى التمويل لتحقيق تطلعاتهم قصيرة وطويلة المدى، بما يسهم في بناء مجتمع مالي أكثر وعياً واستدامة.