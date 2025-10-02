إعلان

أسعار الفائدة تتراجع 1% على شهادات الادخار للعائد المتغير في البنوك

كتب : منال المصري

09:03 م 02/10/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد المتغير القائمة في البنوك بسبب ارتباطها بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الرابعة منذ 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

وينخفض العائد على الشهادات متغيرة العائد بشكل مباشر على العملاء القائمين فيها أو الإصدارات الجديدة.

وتراجع سعر العائد على الشهادات متغيرة العائد ببنكي الأهلي ومصر للعملاء القائمين إلى 21.25% بدلا من 22.25 % في وقت سابق.

أما الشهادات ذات العائد الثابت ستظل دون تغيير للعملاء القائمين حتى انتهاء أجلها، نظرا لعدم ارتباطها بسعر العائد لدى المركزي.

سعر الفائدة خفض الفائدة البنك المركزي المصري شهادات الادخار للعائد المتغير لجنة السياسة النقدية

