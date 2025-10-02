وسط ضغوط زيادة البنزين.. هل يخفض المركزي سعر الفائدة 2% اليوم؟

يترقب مجتمع المال والأعمال قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط توقعات متباينة بين الخفض بنسبة 1و2% أو الإبقاء عليها دون تغيير.

ويأتي اجتماع المركزي اليوم في وقت تتزايد فيه مخاطر الضغوط التضخمية بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار البنزين والسولار خلال الأيام المقبلة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025 على 3 مرات آخرها 2% في أغسطس الماضي لتهبط من مستوياتها القياسية 22% للإيداع و23% للإقراض.

جاءت هذه التخفيضات بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.

المركزي يتوخى الحذر

يميل محمد عبد العال الخبير المصرفي إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه اليوم لتوخي الحذر من الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار.

وأوضح أن المركزي قد يفضل إرجاء قرار خفض الفائدة في اجتماع اليوم حتى مراقبة تبعات زيادة الوقود على التضخم.

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها في مطلع أكتوبر الجاري، بعد مرور 6 أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي أسفر عن زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام الحالي.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الفائدة 2% في اجتماعه الأخير.

وأضافت أن التثبيت يتيح أيضا للمركزي وقتا كافيا لوضوح التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الأسبوع الماضي، والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في الشهر الحالي.

خفض 1% و2%

توقع 3 مصرفيين واقتصاديين خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% بدعم تحسن أداء الاقتصاد المصري وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار وتباطؤ معدل التضخم.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% و1.5% للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي في اجتماع اليوم بشرط اتجاه التضخم لمستوى نزولي.

ورجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، خفض المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% اليوم بدعم استقرار سعر الجنيه وتباطؤ معدل التضخم.

وتوقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه المقبل بدعم استقرار التضخم.