إعلان

وسط ترقب السوق.. المركزي يحسم سعر الفائدة خلال ساعات

كتب : منال المصري

10:35 ص 02/10/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحسم البنك المركزي المصري قرار سعر الفائدة في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 اليوم الخميس وسط ترقب مجتمع المال والأعمال.

منذ بداية العام الحالي تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات آخرها 2% في اجتماعه الأخير إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بفضل تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.

وتميل أغلب التوقعات إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع اليوم بدعم تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وتراجع معدل التضخم.

فيما الرأي الآخر يرجح تمهل المركزي في خفض سعر الفائدة اليوم والإبقاء عليها دون تغيير، بفعل الزيادة المرتقبة لأسعار البنزين والسولار، وتباعتهما السلبية بما تولدعما من ضغوط تضخمية أي زيادة أسعار السلع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع للجنة السياسة النقدية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع