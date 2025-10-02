وسط ترقب السوق.. المركزي يحسم سعر الفائدة خلال ساعات

يحسم البنك المركزي المصري قرار سعر الفائدة في سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 اليوم الخميس وسط ترقب مجتمع المال والأعمال.

منذ بداية العام الحالي تراجعت سعر الفائدة 5.25% على 3 مرات آخرها 2% في اجتماعه الأخير إلى 22% للإيداع و23% للإقراض بفضل تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو الماضي.

وتميل أغلب التوقعات إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع اليوم بدعم تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وتراجع معدل التضخم.

فيما الرأي الآخر يرجح تمهل المركزي في خفض سعر الفائدة اليوم والإبقاء عليها دون تغيير، بفعل الزيادة المرتقبة لأسعار البنزين والسولار، وتباعتهما السلبية بما تولدعما من ضغوط تضخمية أي زيادة أسعار السلع.