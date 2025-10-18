إعلان

المركزي يبيع أذون خزانة بـ78 مليار جنيها غدا

كتب : منال المصري

12:19 م 18/10/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بقيمة 78 مليار جنيها، غدًا الأحد، بهدف جمع السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي قد طرح، يوم الخميس الماضي، أذون خزانة لأجل 6 أشهر وسنة، بقيمة تجاوزت 100 مليار جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة 26.67% للأذون لأجل 6 أشهر، و25.59% لأذون العام، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وتشبه الودائع البنكية، لكن العائد عليها يصرف مقدمًا، بينما يسترد أصل المبلغ في نهاية مدة الأذون. وتعد هذه الأذون من أبرز الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري وزارة المالية طرح أذون خزانة الموازنة العامة للدولة سعر الفائدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. "الشيوخ" يفتتح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني