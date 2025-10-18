المركزي يبيع أذون خزانة بـ78 مليار جنيها غدا

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بقيمة 78 مليار جنيها، غدًا الأحد، بهدف جمع السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي قد طرح، يوم الخميس الماضي، أذون خزانة لأجل 6 أشهر وسنة، بقيمة تجاوزت 100 مليار جنيه، وبلغ متوسط سعر الفائدة 26.67% للأذون لأجل 6 أشهر، و25.59% لأذون العام، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وتشبه الودائع البنكية، لكن العائد عليها يصرف مقدمًا، بينما يسترد أصل المبلغ في نهاية مدة الأذون. وتعد هذه الأذون من أبرز الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة.