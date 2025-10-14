الدولار يعكس اتجاهه مقابل الجنيه ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف التعاملات
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.