ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و6 قروش، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.