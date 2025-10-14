إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتب : أمنية عاصم

11:00 ص 14/10/2025

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و 13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.14 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و 126.71 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.74 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و 67.47 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 155.30 جنيه للشراء، بتراجع 55 قرشًا، و155.71 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات