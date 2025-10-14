انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.66 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.96 جنيه للشراء، و 13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 125.14 جنيه للشراء، بتراجع 44 قرشًا، و 126.71 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.09 جنيه للشراء، و 13.10 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.74 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و 67.47 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 155.30 جنيه للشراء، بتراجع 55 قرشًا، و155.71 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا.