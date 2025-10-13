إعلان

هبوط مفاجئ للدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب- أحمد الخطيب:

11:36 ص 13/10/2025

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و18 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.73 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار

