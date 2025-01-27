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انخفض ببنك القاهرة.. سعر الريال السعودي اليوم في 5 بنوك

10:44 ص الإثنين 27 يناير 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك أخرى، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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