انخفض ببنك القاهرة.. سعر الريال السعودي اليوم في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك أخرى، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا