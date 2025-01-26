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منها الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.. انخفاض 6 عملات عربية خلال تعاملات الأحد

10:17 ص الأحد 26 يناير 2025

الدرهم الإماراتي

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.18 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 163.39 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.41 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء، و 13.70 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.86 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش ، و 133.52 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال القطري: 12.74 جنيه للشراء ، و 13.80 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.32 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 70.91 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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