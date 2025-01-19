تهافت على عملة ترامب المشفرة والسعر يقفز 850% في أول يوم تداول

كتبت- منال المصري:



أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب تدشين عملته المشفرة تحت أسم " Trump$" ليبدأ التهافت على شرائها وهو ما دفعها إلى تحقيق قفزات سعرية خلال أول يوم من طرحها.



وقال ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل" الجمعة الماضية أن هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها "عملة ميم"، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.



وأدى زيادة الطلب المكثف على عملة "ترامب" المشفرة إلى ارتفاع سعرها بنحو 850% لتتخطى نحو 60 دولارا خلال أول يوم من طرحها، وفق موقع ماركت كاب كوين.





وتبلغ القيمة السوقية للعملاء أكثر من 12 مليار دولار، فما وصل حجم التداول عليها نحو 25.6 مليار دولار خلال أول يوم، وفق موقع ماركت كاب كوين.

وبحسب الموقع الرسمي لعملة ترامب، فإنه تم توفير 200 مليون دولار من عملة ترامب في اليوم الأول، على أن يصل إجمالي هذه الكمية إلى مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

رغم عدم اعتماد الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" العملات المشفرة يعد ترامب من أكبر المناصرين للعملات المشفرة، متعهدا خلال حملته الانتخابية أن تكون واشنطن عاصمة العملات المشفرة ووضع الأطر والسياسات اللازمة لتنظيم العمل بها.

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