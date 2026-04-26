بنك قطر الوطني يقرض شركة "مراكز" تمويلاً 5.5 مليار جنيه

كتب : منال المصري

03:50 م 26/04/2026

وقع بنك قطر الوطني مصر، التابع لمجموعة QNB، اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح شركة مراكز للتنمية والتطوير العمراني، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

ويهدف هذا القرض، وفقا لبيان اليوم، إلى تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للتوسعات السكنية والتجارية بمشروع ديستريكت 5 على مساحة 268 فدان.

ويعد المشروع أحد أبرز الوجهات العقارية المتكاملة في منطقة شرق القاهرة، بما يقدمه من نموذج متكامل يجمع بين السكن والخدمات والتجارب الحياتية المتنوعة.

ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية بنك قطر الوطني – مصر في دعم قطاع التطوير العقاري، والمشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في المدن الجديدة.

وقام بتوقيع عقد التمويل محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وأحمد دمرداش بدراوي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين من بينهم محمد خيرت مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بالبنك وأسامة عزو، رئيس القطاع المالي للشركة بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB – مصر: "تعكس هذه الخطوة التزام البنك بدعم الكيانات الاقتصادية الرائدة في السوق المصرية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أفضل الممارسات للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى لاسيّما في قطاع التطوير العقاري بوصفه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل."

ومن جانبه قال أحمد دمرداش بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز للتنمية العقارية:" تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مراكز لتعزيز استثماراتها في المشروعات متعددة الاستخدامات، وعلى رأسها ديستريكت 5، الذي نراه نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية الحديثة. هذا التمويل يمنحنا دفعة قوية لتسريع وتيرة التنفيذ والتوسع والتسليم قبل الموعد".

بنك قطر الوطني قروض بنوك عقارات

