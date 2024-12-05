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سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي يصل لمستوى تاريخي

06:25 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- منال المصري:

وصل متوسط 3 عملات عربية الأوسع انتشارا بين المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى تاريخي بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

وقفز سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي خلال تعاملات البنوك إلى رقم قياسي في أول رد فعل بعد تخطي الدولار حاجز 50 جنيها لأول مرة.

وتتأثر أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مصر بسعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية والأكثر مكون في احتياطي النقد الأجنبي.

متوسط أسعار صرف العملات العربية الأوسع انتشارا بالبنوك.

الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.6 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 162.45 جنيه للشراء، و162.83 جنيه للبيع.

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