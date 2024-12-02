كتبت- منال المصري:

قفز سعر صرف الدولار بنحو 18 قرشا خلال منتصف التعاملات في 5 بنوك اليوم الاثنين مقارنة ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعار الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: : 49.68 جنيه للشراء ، و49.78 جنيه للبيع بزيادة 15 قرشا للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.74 جنيه للشراء ، و49.83 جنيه للبيع بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.