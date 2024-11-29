تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 9.2 مليار دولار في أكتوبر

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- خلال شهر أكتوبر بنحو 10.7% على أساس شهري إلى نحو 9.2 مليار دولار مقارنة بنحو 10.31 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وجاء تراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

تمّ احتساب سعر الدولار عند 49 جنيها لكل دولار في أكتوبر و 48.35 جنيه في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

يتم تعريف صافي الأصول الأجنبية بأنه ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

البنوك التجارية

للشهر الثالث على التوالي تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في أكتوبر مسجلا نحو 1.41 مليار دولار من سالب بنحو 132 مليون دولار في سبتمبر و535 مليون دولار في أغسطس.

كان صافي أصول البنوك التجارية سجل فائضاً بنحو 2.8 مليار دولار في يوليو.

وجاء عجز البنوك التجارية العاملة بمصر بفعل تفاقم إجمالي الالتزامات بنسبة 1.9% في أكتوبر على أساس شهري إلى نحو 29.158 مليار دولار مقابل نحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.

كما تراجع صافي الأصول لديها بنحو 2.6% في أكتوبر إلى نحو 27.744 مليار دولار من نحو 28.485 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

أداء البنك المركزي

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.8% خلال أكتوبر إلى نحو 10.641 مليار دولار مقارنة بنحو 10.446 مليار دولار في سبتمبر .

جاء ذلك نتيجة تحسن صافي أصول البنك المركزي بنسبة 0.4% في أكتوبر على أساس شهري إلى 45.4 مليار دولار مقارنة بنحو 45.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

كما تراجعت التزامات المركزي بشكل طفيف 0.09% في أكتوبر على أساس شهر إلى نحو 34.788 مليار دولار مقارنة بنحو 34.755 مليار دولار في سبتمبر.