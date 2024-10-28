انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبنك الأهلي

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في صباح التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 158.08 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشًا، و159.28 جنيه للبيع بتراجع 39 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 12.93 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.99 جنيها للبيع، بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.81 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و129.41 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشَا.

سعر الريال القطري: 12.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.16 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 68.89 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.