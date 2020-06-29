أبوالنجا: استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار خلال أيام

كتبت- منال المصري:

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، لمصراوي، إن مصر ستتسلم الدفعة الأولى بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار سيتم صرفه على ثلاث شرائح على مدار عام، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

وقال رامي أبو النجا لمصراوي إن صرف الشريحة الأولى من القرض "سيتم في خلال أيام حيث لم يتم تحديد يوم معين".

وكان أبو النجا قال في تصريحات لقناة العربية، إن الشريحة الأولى من القرض تصل قيمتها إلى ملياري دولار من قرض الصندوق، على أن تتسلم مصر بقية القرض على دفعتين بواقع 1.6 مليار دولار لكل دفعة خلال عام.

وأضاف أبو النجا للعربية، أن الاتفاق المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون بأسعار فائدة ميسرة وغير تجارية ولها حسابات معلنة ومعيار يجري تحديده من قبل الصندوق.

وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد خلال 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات وربع السنة.

وأشار أبو النجا إلى أن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني، وكان من المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الهدف من البرنامج الجديد هو سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا المستجد، موضحاً أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.

وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وأشار إلى أن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل، مشيرا إلى البدء فعلياً في مفاوضات مع شركاء استراتيجيين وبعض دول الخليج وذلك نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول.