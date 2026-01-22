انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 23 و32 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.