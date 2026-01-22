إعلان

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:33 م 22/01/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 23 و32 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار في 10 بنوك سعر الذولار مقابل الجنيه سعر بيع الدولار سعر شراء الدولار تراجع سعر الدولار في 10 بنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
زووم

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شئون عربية و دولية

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن
زووم

"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك