تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 23 و32 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.01 جنيه للشراء، و47.11 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.