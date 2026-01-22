إعلان

مؤسسة التمويل الدولية تدرس إقراض بنك مصر 150 مليون دولار

كتب : منال المصري

02:42 م 22/01/2026

بنك مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أحد أذرع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، أنها تدرس إقراض بنك مصر نحو 150 مليون دولار على أجل ثلاث سنوات بهدف تمويل المشروعات الخضراء والاستدامة.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من حزمة استثمارية أوسع نطاقًا وافق عليها مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، تصل إلى 220 مليون دولار، مع خضوع أي مبلغ إضافي لمزيد من الدراسات والموافقات، وفق بيان للمؤسسة منشور على موقعه اليوم.

كان شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي قال في وقت سابق، إن المؤسسة تستهدف ضخ 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأوضح أن المؤسسة ضخت 10 مليارات دولار ضخت خلال السنوات العشر الماضية في مصر، وهو حجم غير مسبوق مقارنة بأي مؤسسة أخرى.

إقراض بنك مصر مؤسسة التمويل الدولية البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص

