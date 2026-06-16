هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمناسبة حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو (MBE)، والذي تسلمه خلال مراسم ملكية رسمية أُقيمت بقصر وندسور في إنجلترا، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم تطوير التعليم وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر.

وتسلّم الدكتور محمد لطفي الوسام خلال مراسم ملكية رسمية أُقيمت بقصر وندسور، حيث منحته الأميرة آن (الأميرة الملكية) الوسام نيابةً عن جلالة الملك تشارلز الثالث.

وأكد الوزير أن هذا التكريم الدولي يعكس المكانة المتميزة للكفاءات المصرية وقدرتها على تحقيق إنجازات تحظى بتقدير عالمي، مشيرًا إلى أن حصول الدكتور محمد لطفي على هذا الوسام الرفيع لا يُعد إنجازًا شخصيًا فحسب، بل يمثل أيضًا تقديرًا لمؤسسات التعليم العالي المصرية وما تزخر به من قيادات أكاديمية نابهة أسهمت في تطوير منظومة التعليم وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، بما يعكس المكانة المتنامية للتعليم العالي المصري على الساحة العالمية.

وفي بيان صادر عن الجامعة البريطانية، تسلّم الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو (Member of the Most Excellent Order of the British Empire - MBE)، تقديرًا لإسهاماته في تطوير التعليم في المملكة المتحدة ومصر.

وجرى تسليم الوسام خلال مراسم ملكية رسمية أُقيمت في قصر وندسور، حيث قامت الأميرة آن (الأميرة الملكية) بمنح الدكتور محمد لطفي الوسام نيابةً عن جلالة الملك تشارلز الثالث، في إطار مراسم تقليد الأوسمة الملكية التي تُمنح للشخصيات التي حققت إنجازات استثنائية وأسهمت في إحداث أثر ملموس في مجالات عملها.

ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة الملكية التي تمنحها المملكة المتحدة، حيث جاء تكريم الدكتور محمد لطفي تقديرًا لمسيرته المهنية والأكاديمية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، والتي ساهم خلالها في دعم التميز الأكاديمي وتدويل التعليم العالي وتعزيز الشراكات العلمية وبناء جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية البريطانية والمصرية.

وقد أعربت السفارة البريطانية في مصر عن خالص التهاني للدكتور محمد لطفي بمناسبة منحه الشرف الملكي هذا العام، تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في تطوير التعليم في المملكة المتحدة ومصر، موضحة أنه رمز حي للعلاقات المتميزة بين البلدين.

ويحظى الدكتور محمد لطفي بمسيرة أكاديمية دولية متميزة، إذ يُعد من أصغر الأكاديميين الذين تولوا مناصب قيادية رفيعة في الجامعات البريطانية، حيث شغل منصب المستشار الأول لرئيس جامعة كوفنتري، ونائب رئيس جامعة كارديف متروبوليتان، كما تولى مناصب قيادية بجامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة.

كما شغل عضوية مجلس إدارة مرصد الماجنا كارتا (Magna Charta Observatory) المعني بدعم القيم الأساسية واستقلالية التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات حول العالم خلال الفترة من 2011 إلى 2019، ويتولى حاليًا منصب سفير للماجنا كارتا، إلى جانب منصبه كنائب لرئيس الشبكة العربية الأوروبية لتدريب القيادات الجامعية (ARELEN).

وشملت مسيرته كذلك العمل مستشارًا لمؤسسة القيادة في التعليم العالي بالمملكة المتحدة، وعضوًا بالمجلس الأكاديمي لبرنامج القادة في التعليم العالي الدولي، حيث أسهم في إعداد وتأهيل أجيال من القيادات الأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التكريم الملكي تتويجًا لسجل حافل من الإنجازات العلمية والأكاديمية التي ساهمت في تعزيز مكانة التعليم العالي وتطوير الشراكات الدولية، بما يعكس صورة مشرفة للكفاءات المصرية على الساحة العالمية.

يُذكر أن جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة كانت قد منحت الدكتور محمد لطفي درجة الدكتوراه الفخرية في التعليم عام 2023، تقديرًا لمسيرته المهنية المتميزة وإنجازاته البارزة في مجال تدويل التعليم العالي وجهوده المؤثرة خلال فترة عمله بالمملكة المتحدة.