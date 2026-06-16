ملخص مباراة فرنسا و السنغال بكأس العالم 2026
كتب : محمد عبد السلام
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نجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.
وسجل أهداف منتخب فرنسا كلا من: كليان مبابي في الدقيقة 66، 6+90، باركولا في الدقيقة 82.
بينما سجل هدف منتخب السنغال الوحيد اللاعب إبراهيم باي في الدقيقة 5+90.
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة السنغال:
حراسة المرمى: مايك ماينان
الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز
الوسط: أوريلين تشاوميني - أدريان رابيو- عثمان ديمبيلي - مايكل أوليز - ديزيري دوي
الهجوم: كيليان مبابي
تشكيل منتخب السنغال لمواجهة فرنسا:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي - موسى نياكاتي – الحاجي ديوف
الوسط: إدريسا جانا جي – بابي جي – لامين كامارا
الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إسماعيل سار.
متابعة مباراة فرنسا و السنغال
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 2: ركنية للمنتخب السنغالي.
الدقيقة 3: خطأ على لاعب منتخب السنغال بعد التدخل على حارس منتخب فرنسا.
الدقيقة 4: خطأ لصالح لاعب منتخب السنغال.
الدقيقة 5: سيطرة من لاعبي السنغال على الكرة في منتصف الملعب.
الدقيقة 7: هجمة خطرة من إسماعيلا سار لكن دفاع فرنسا ينجح في قطع الكرة.
الدقيقة 8: تسلل على لاعب منتخب السنغال.
الدقيقة 9: محاولة منتخب السنغال في الاستحواذ على الكرة.
الدقيقة 10: الاستحواذ 52% لصالح فرنسا و 48% لصالح السنغال.
الدقيقة 11: محولات هجومية من منتخب السنغال لكن بدون خطورة.
الدقيقة 12: بينية نحو كيليان مبابي في منطقة الجزاء ولكن ينجح دفاع السنغال في السيطرة على الكرة.
الدقيقة 14: تمريرة بينية أخرى عمق الدفاع السنغالي، لكن التمريرة كانت قوية أكثر من اللازم.
الدقيقة 15: تمريرات وسط ملعب المباراة بدون خطورة.
الدقيقة 16: تمريرات وسط ملعب المباراة من لاعبي المنتخب الفرنسي.
الدقيقة 17: تمريرات متواصلة بين المنتخبين بدون خطورة.
الدقيقة 18: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من عثمان ديمبيلي لكن تصتدم بالدفاع.
الدقيقة 20: التسديدات 1 فرنسا 1 السنغال.
الدقيقة 22: ركنية لصالح فرنسا.
الدقيقة 24: تسديدة قوية من للاعب السنفال ترتطم بالقائم الأيمن لحارس فرنسا.
الدقيقة 25: ركنية لصالح المنتخب السنغالي تمر بدون خطورة.
الدقيقة 26: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الأنفاس.
الدقيقة 29: خطا للمنتخب الفرنسي في وسط الملعب.
الدقيقة 30: تسديدة قوية من لاعب السنغال تأتي بعيدة عن المرمى.
الدقيقة 32: تمريرات من منتخب فرنسا في وسط الملعب بدون خطورة.
الدقيقة 34: محولات هجومية من لاعبي السنغال بدون خطورة على مرمى فرنسا.
الدقيقة 36: تمريرات قصيرة من لاعبي السنغال لوجود مساحات أمام المنتخب الفرنسي.
الدقيقة 40: وقف المباراة لإصابة لاعب المنتخب السنغالي.
الدقيقة 42: ركلة حرة لصالح المنتخب الفرنسي.
الدقيقة 44: بينية خطرة من لاعبي المنتخب الفرنسي يتقوف فيها لاعبي السنغال.
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من الضائع.
الدقيقة 2+45: تمريرات من لاعبي المنتخبين في وسط الملعب.
الدقيقة 4+45: هجمات من لاعبي السنغال بدون خطورة.
الدقيقة 6+45: تسديدة قوية من لاعب السنغال تأتي فوق قائم المنتخب الفرنسي.
الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول.
الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.
الدقيقة 50: تسديدة قوية من منتخب فرنسا يتصد لها حارس السنغال.
الدقيقة 52: ركنية لمنتخب فرنسا يتصدى لها الدفاع.
الدقيقة 54: تمريرات وسط الملعب من منتخب السنغال.
الدقيقة 55: بينية خطرة من منتخب السنغال لكن يخرج الحارس في الوقت المناسب.
الدقيقة 56: انفراد خطير لمنتخب الفرنسي يتفوق فيها ميندي حارس مرمى السنغال.
الدقيقة 58: وقوف المباراة لوجود ركلة جزاء.
الدقيقة 61: عدم وجود ركلة جزاء.
الدقيقة 63: بينية خطيرة لمنتخب فرنسا لكن مبابي لم يلحق بالكرة.
الدقيقة 66: الهدف الأول لمنتخب فرنسا عن طريق اللاعب كيليان مبابي.
الدقيقة 67: هدف للمنتخب السنغالي يلغي بداعي التسلل.
الدقيقة 68: دقيقة راحة لشرب الماء والتقاط الأنفاس.
الدقيقة 71: تسديدة ضعيفة من لاعب المنتخب الفرنسي تأتي بسهولة لحارس مرمى السنغال.
الدقيقة 73: ركنية للمنتخب السنغالي بدون خطورة على المنتخب الفرنسي.
الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب المنتخب الفرنسي يتصدى لها ميندي حارس السنغال.
الدقيقة 79: تبديل للمنتخب الفرنسي خروج ديمبلي ونزول باركولا.
الدقيقة 82: هدف للمنتخب الفرنسي عن طريق اللاعب باركولا.
الدقيقة 85: تسديدة من منتخب فرنسا تأتي سهلة لحارس السنغال.
الدقيقة 90: تمريرات من لاعبي السنغال في وسط الملعب.
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع.
الدقيقة 93: تمريرات من لاعبي السنغال أمام مرمى فرنسا بدون خطورة.
الدقيقة 95: هدف للمنتخب السنغالي عن طريق اللاعب إبراهيم باي.
الدقيقة 96: هدف للمنتخب الفرنسي عن طريق كيليان مبابي.
الدقيقة 98: نهاية المباراة.