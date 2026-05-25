أدى طلاب كليات القطاع الصحي الامتحانات العملية وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والتنظيم الدقيق، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبمتابعة الدكتور محمد العطار- نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وإشراف الدكتورة جيهان المنياوي- عميد كليات القطاع الصحي، وبالتنسيق مع مديري البرامج المختلفة بالقطاع الصحي.

وجاءت الامتحانات في إطار منظومة أكاديمية متكاملة تعكس رؤية الجامعة في إعداد كوادر صحية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الطبية والصحية، مع التركيز على صقل خبرات الطلاب وتعزيز قدراتهم التطبيقية وفق أحدث المعايير الأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة تضع جودة التعليم والتدريب العملي في مقدمة أولوياتها، مشيداً بحالة الالتزام والتنظيم التي شهدتها الامتحانات، وما بذله القائمون عليها من جهود متميزة أسهمت في خروجها بصورة حضارية تعكس المستوى المؤسسي والمهني للجامعة.

كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى قيادات الجامعة، ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والفرق الإدارية والتنظيمية، تقديراً لما بذلوه من جهود كبيرة في متابعة وتنظيم أعمال الامتحانات العملية، بما يضمن توفير بيئة أكاديمية منضبطة تدعم تميز الطلاب وترتقي بمستوى الأداء التعليمي والتطبيقي بالجامعة.

